На Урале школьники разгромили 150 надгробий на кладбище, занимаясь паркуром

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Свердловские полицейские установили личности трех школьников, разгромивших более 150 надгробий на кладбище в поселке Билимбай, занимаясь паркуром, сообщает в понедельник ГУ МВД России по Свердловской области

"Двадцать первого мая в 10.20 местного времени (8.20 мск) в полицию поступило заявление жительницы Билимбая, что на кладбище поселка повреждены два памятника на могилах ее родителей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника пункта полиции № 5 майора полиции Владимира Хомякова. При проведении осмотра установлено, что повреждены надгробные стелы в количестве 157 штук, 53 из которых не подлежат восстановлению", — говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое пятиклассников местной школы № 22. Приятели, живущие в одном дворе, рассказали, что в минувшую пятницу вечером занимались паркуром на кладбище, в результате чего повредили памятники, уточняет ГУ МВД.

Отмечается, что один из несовершеннолетних воспитывается в полной благополучной семье, двое других состоят на внутришкольном профилактическом учете. В настоящее время по факту разрушения памятников сотрудники полиции проводят доследственную проверку, в ходе которой устанавливаются свидетели, пострадавшие, причиненный ущерб и другие обстоятельства.

Действия школьников подпадают под статью УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших", однако в силу своего возраста подростки не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Как отметили в полицейском главке, их семьи в дальнейшем поставят на учет в органах внутренних дел, с детьми и их родителями будет проводиться профилактическая работа.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме того, пострадавшие граждане могут обратиться в суд о взыскании причиненного ущерба, отмечает ГУ МВД.