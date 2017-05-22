ВС одобрил заочный арест судьи арбитража Барановой, уехавшей в США

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ в понедельник выдал санкцию на заочный арест судьи арбитражного суда Москвы в отставке Ирины Барановой, сообщила РИА Новости сотрудник пресс-службы суда Валерия Косович.

"Судебная коллегия определила избрать в отношении судьи Арбитражного суда Москвы в отставке Ирина Барановой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, срок ареста исчислять с момента задержания Барановой", — сказала пресс-секретарь.

Судью подозревают в причастности к рейдерскому захвату здания в центре Москвы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин добивался согласия на возбуждение уголовного дела почти год.

Следователи установили, что Баранова в декабре 2013 года улетела по туристической путевке в Майами, в марте она родила в США сына, но роды были с осложнениями, и Баранова проходила длительное лечение, в связи с чем она не возвращалась в Россию.

О предполагаемых противоправных действиях Барановой стало известно в ходе расследования уголовного дела о рейдерском захвате дома номер 3 по Гоголевскому бульвару в Москве. По версии следствия, судья помогла бывшим владельцам здания — бизнесменам Михаилу Чернову и Михаилу Балакиреву — добиться судебного решения о возвращении им дома, в частности, склонила Чернова к даче взятки судье Юлии Беспаловой, которая рассматривала дело.

В сентябре 2013 года Чернов и Балакирев были признаны виновными в мошенничестве и попытке легализации имущества, их осудили на девять и семь лет лишения свободы соответственно.

Баранова имеет степень кандидата юридических наук. Статус судьи она получила в 2007 году, в 2012 году была назначена председателем судебного состава, который специализируется на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой. Как сообщается на сайте арбитража Москвы, совокупный доход семьи Барановой за 2012 год составил 1,2 миллиона рублей, сама судья задекларировала 661 тысячу рублей, ее супруг — 590 тысяч рублей. Задекларированный доход за последующие годы у семьи отсутствует.