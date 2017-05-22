В Росгвардии опровергли данные об убийстве сотрудника в Чечне

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Росгвардия назвала не соответствующей действительности информацию об убийстве в Чечне сотрудника службы по дискриминирующим признакам, говорится в сообщении департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

"Двадцать второго мая 2017 года в ряде СМИ появилась информация о якобы убийстве в Чеченской республике сотрудника Росгвардии по дискриминирующим признакам. Сообщаем, что данная информация не соответствуют действительности. Случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках доследственной проверки не выявлено", — говорится в сообщении.