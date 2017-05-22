Росприроднадзор не обнаружил на Московском НПЗ выбросов сероводорода

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Внеплановая проверка Росприроднадзора на объектах Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ, контролируется "Газпром нефтью") зафиксировала выбросы диоксида серы, но не выявила выбросов сероводорода на установках завода, сообщили РИА Новости в прессе-службе предприятия.

"В течение прошлой недели на Московском НПЗ проходили внеплановые выездные проверки контрольно-надзорных органов. Протоколы, выданные МНПЗ департаментом Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) по результатам проверки, свидетельствуют об отсутствии сероводорода в выбросах установок Московского НПЗ", — говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, этот результат подтвержден замерами ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений" по ЦФО.

"Выявленные превышения нормативов по выбросам диоксида серы зафиксированы только на источниках выброса завода. За пределами предприятия в период с 14 по 17 мая отсутствовали превышения предельно допустимых концентраций по этому веществу, о чем свидетельствуют данные автоматического мониторинга ГПБУ "Мосэкомониторинг". Замечания департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу в связи с превышением нормативов по выбросам диоксида серы на объектах МНПЗ будут устранены. Московский НПЗ продолжает оказывать всестороннее содействие работе контрольно-надзорных органов", — заключается в сообщении.

Ранее в мае представитель Минприроды сообщил, что Росприроднадзор выявил превышение нормативов допустимых выбросов диоксида серы на МНПЗ. В Минприроды 18 мая сообщили, что Росприроднадзор возбудил административное дело‎ в отношении МНПЗ в связи с превышением выбросов.

Жители Капотни 15 мая пожаловались на неприятный запах. Согласно сведениям ГПБУ "Мосэкомониторинг", днем в понедельник концентрация сероводорода в воздухе в Капотне находилась в норме. Однако днем ранее, 14 мая, отмечалось небольшое превышение ПДК сероводорода в Капотне — с 0,009 до 1,13 ПДК. Вместе с тем в столичном районе Орехово-Борисово Южное в то воскресенье было зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода: в 4 утра концентрация вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, через час — в 17 раз, а к 6 утра — в 13 раз.