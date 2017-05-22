Под Благовещенском на мотоцикле насмерть разбился австралиец

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая — РИА Новости. Путешественник из Австралии, который планировал проехать на мотоцикле по России и завершить маршрут в Лондоне, погиб в понедельник в аварии с легковушкой на выезде из Благовещенска.

"Австралиец, нам он представился как Брэд, приехал в Благовещенск из Владивостока, в пути он познакомился с мотоциклистами из Кореи, все вместе они проехали к нам в клуб BlagBike MC. Брэд планировал проехать через всю нашу страну, потом в Европу и завершить маршрут в Лондоне, но в понедельник утром попал в ДТП", — рассказал РИА Новости представитель байк-клуба Максим Шейкин.

Как заявили РИА Новости в УМВД по Амурской области, авария с участием мотоциклиста и легкового автомобиля произошла при выезде из Благовещенска.

В мотоклубе уточнили, что жителя Австралии с места аварии доставили в Амурскую областную клиническую больницу. По информации врачей, полученные иностранцем травмы оказались несовместимы с жизнью.

В социальных сетях появились фото и видео с места аварии: по предварительной информации австралиец влетел в леерное ограждение — вертикальные ограждающие конструкции. Причины и обстоятельства аварии выясняются.