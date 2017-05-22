СК назвал основную версию исчезновения женщины с ребенком под Пензой

САРАТОВ, 22 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие рассматривает в качестве основной версии исчезновения жительницы Пензенской области с четырехлетней дочерью отъезд к родственникам или знакомым в других городах, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального СУСК Людмила Фомина.

Ранее управление СК РФ по региону сообщило, что в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 32-летней Ирины Теряевой и ее четырехлетней дочери, которые не выходят на связь с родственниками с 17 мая. По данному факту проводится проверка, правоохранительные органы ведут розыск пропавших. В управлении МВД по области уточнили, что, по словам матери пропавшей женщины, дочь с внучкой 9 мая уехали из дома в одном из сел Неверкинского района в Пензу.

"Проверяем информацию, куда они могли поехать, к кому они могли уехать на длительный период времени, круг их общения, в каких городах у них могли проживать родственники, знакомые… Мы больше рассматриваем версию о том, что они могли просто уехать к родственникам либо к знакомым", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что информация относительно обстоятельств исчезновения женщины с ребенком противоречивая, в связи с чем следствие пока воздержится от ее разглашения.

По словам Фоминой, сведений о том, что пропавшие ушли из дома после конфликта в семье, у следствия нет. "Такой информации нет", — сказала она.