В Петербурге обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать гранату

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Закрывшийся в жилом доме мужчина, у которого, предположительно, была граната, вышел к полицейским после переговоров, помещения обследуют на наличие взрывчатых веществ, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В полицию поступило сообщение, что в квартире жилого дома на Товарищеском проспекте неизвестный после семейного скандала закрылся один в квартире, предположительно, вооружившись ручной гранатой. На место прибыли полицейские, жильцы были эвакуированы, территория оцеплена, с мужчиной были начаты переговоры", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате переговоров полицейским удалось уговорить мужчину выйти на улицу. Он вышел к полицейским с пустыми руками.

"Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Специалисты Росгвардии проверяют квартиру на наличие взрывчатых веществ", — сказал собеседник агентства.