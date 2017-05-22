Члены Misanthropic Division* частично признали вину в деле об экстремизме

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Трое участников международной неонацистской организации Misanthropic Division* частично признали вину по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Подсудимые признали, что создавали группы в соцсети "ВКонтакте" и курировали их, а также размещали в группах материалы об Адольфе Гитлере. Однако, по заявлениям обвиняемых, они не считают свои действия преступлениями экстремистской направленности.

По данным следствия, экстремистское сообщество Misanthropic Division* в октябре 2013 года создал Дмитрий Павлов. Члены Misanthropic Division* активно публиковали в интернете материалы, возбуждающие вражду в отношении евреев, чернокожих, мусульман, а также пропагандирующие нацизм и расизм.

На скамье подсудимых находятся и предполагаемые руководители, и участники структурных подразделений запрещенного на территории РФ экстремистского сообщества Misanthropic Division* — Виталий Царук, Виктор Пехтерев и Кирилл Халепо. Им вменяют девять преступлений экстремистской и террористической направленности.

Участники этой организации не впервые становятся фигурантами уголовных дел в России. Ранее в этом году, как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, дело возбудили в отношении главы ростовского отделения Misanthropic Division* Руслана Павлюка. По версии следствия, задержанный причастен к нападению на журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева в Ростове-на-Дону в январе 2017 года.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляли, что подозревают Misanthropic Division* в организации терактов на территории республики. Члены этой организации взяли на себя ответственность за убийство командира ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Уголовное дело расследуется и в отношении лидера Misanthropic Division* Дмитрия Павлова, который, как заявляли в СК РФ минувшим летом, скрывается в Германии.

*Экстремистская организация, запрещенная в России