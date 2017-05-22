Члены Misanthropic Division* частично признали вину в деле об экстремизме

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Трое участников международной неонацистской организации Misanthropic Division* частично признали вину по делу об экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.
По данным следствия, экстремистское сообщество Misanthropic Division* в октябре 2013 года создал Дмитрий Павлов. Члены Misanthropic Division* активно публиковали в интернете материалы, возбуждающие вражду в отношении евреев, чернокожих, мусульман, а также пропагандирующие нацизм и расизм.
Участники этой организации не впервые становятся фигурантами уголовных дел в России. Ранее в этом году, как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, дело возбудили в отношении главы ростовского отделения Misanthropic Division* Руслана Павлюка. По версии следствия, задержанный причастен к нападению на журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева в Ростове-на-Дону в январе 2017 года.
Уголовное дело расследуется и в отношении лидера Misanthropic Division* Дмитрия Павлова, который, как заявляли в СК РФ минувшим летом, скрывается в Германии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России