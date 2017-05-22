СК потребовал заочно арестовать ключевого фигуранта дела экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следствие потребовало заочно арестовать ключевого фигуранта дела экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова о взятке в 235 миллионов рублей — учредителя фабрики "Акашерская" Николая Криваша, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Игорь Трунов.

"Следствие просит избрать в отношении Криваша меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, а в случае удовлетворения требований он будет объявлен в международный розыск", — сказал Трунов.

По словам защитника, ходатайство следствия будет рассмотрено в Басманном суде Москвы в понедельник в 16.30.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Натилия Кожанова находится под стражей.