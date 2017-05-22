В Ивановской области школьного охранника будут судить за избиение ученика

ВОРОНЕЖ, 22 мая — РИА Новости. Сотрудник ЧОПа, работавший охранником в школе, предстанет перед судом за избиение 12-летнего ученика, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, днем 28 декабря 2016 года 53-летний работник ЧОПа находился на дежурстве в средней школе № 7 города Кохма.

"Увидев на лице одной из учениц школы синяк и услышав, как 12-летний подросток высказывает в адрес девочки оскорбления, охранник решил, что мальчик имеет отношение к появлению синяка. На требование мужчины подойти подросток ответил отказом. Позже, когда школьник пробегал мимо, охранник нанес ему удар ногой в поясницу", — говорится в сообщении.

В ответ, по информации следствия, подросток оскорбил охранника и побежал за территорию школы. Мужчина догнал его, схватил, как сообщает следствие, за капюшон куртки, оттащил к сугробу, где, "прижимая школьника к земле, положил снег за воротник его одежды и несколько раз прижал лицом к снежному покрову, сорвал с подростка шапку и откинул ее в сторону".

"После… мужчина, встав, ударил ногой в область ягодиц стоящего на коленях в полулежачем положении школьника", — констатирует следствие.

В отношении охранника было возбуждено уголовное дело по статье "превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Ирина Котова, после случившегося охранник сразу уволился.

"В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — констатирует следствие.