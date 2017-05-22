МВД задержало 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ задержали группу из 20 хакеров, подозреваемых в хищении денег с банковских счетов с помощью троянской программы, которые заразили вирусом более одного миллиона смартфонов и причинили более 50 миллионов рублей ущерба, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с оперативниками отдела "К" УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с сотрудниками следственной части следственного управления УМВД России по Ивановской области при активном содействии компании "Group IB" пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении денег с банковских счетов при помощи троянской программы, жертвами которой стали более миллиона пользователей мобильных устройств", — сообщила Волк.

По ее словам, установлено, что в состав группы входит 20 человек, проживающих на территории разных областей РФ, а организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Иваново. Участники группы были задержаны. В отношении 4 задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде.

"За время противоправной деятельности злоумышленники заразили троянской программой более миллиона смартфонов, а ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей", — сообщает МВД РФ.