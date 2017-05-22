МВД задержало 20 хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД РФ задержали группу из 20 хакеров, подозреваемых в хищении денег с банковских счетов с помощью троянской программы, которые заразили вирусом более одного миллиона смартфонов и причинили более 50 миллионов рублей ущерба, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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По ее словам, установлено, что в состав группы входит 20 человек, проживающих на территории разных областей РФ, а организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Иваново. Участники группы были задержаны. В отношении 4 задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде.
"За время противоправной деятельности злоумышленники заразили троянской программой более миллиона смартфонов, а ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей", — сообщает МВД РФ.