Жителя Приморья осудили пожизненно за убийство беременной жены и трех детей

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Приморья, признанному виновным в резонансном убийстве беременной жены и трех детей в 2014 году, сообщает прокуратура края.

Преступления совершены в частном доме, где жила семья. По данным прокуратуры, на фоне семейных и финансовых неурядиц глава семейства решил убить членов своей семьи, задушив их. Его супруга была беременна.

Изначально фигуранта признали невменяемым. Однако повторная экспертиза показала, что мужчина осознавал фактический характер своих действий и мог руководить ими. Выводы о вменяемости фигуранта были подтверждены и в Московском исследовательском центре психиатрии имени В.П. Сербского.

На прошлой неделе коллегия присяжных признала подсудимого виновным в содеянном и не заслуживающим снисхождения.

"По итогам обсуждения последствий вердикта, председательствующий согласился с позицией обвинения и назначил подсудимому за содеянное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особо режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 3 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда", — говорится в сообщении.