В Кузбассе девочка выпрыгнула из окна, возможно, подражая мультгероям

КЕМЕРОВО, 22 мая — РИА Новости. Шестилетняя жительница кузбасского города Березовский получила травмы при падении из окна четвертого этажа; по одной из версий, девочка выпрыгнула с зонтиком, подражая героям мультфильмов, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

По данным ведомства, девочку экстренно доставили в местную больницу от дома по улице Мира накануне вечером. Врачи диагностировали многочисленные ушибы и переломы.

"Сотрудники полиции установили, что эти травмы ребенок получил в результате падения из окна четвертого этажа. В этот день за малышкой присматривал ее дедушка. Мужчина ненадолго вышел из квартиры, за время его отсутствия девочка упала из окна. На земле рядом с ней был обнаружен зонт", — сказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку. Как уточнили в главке, девочку пока не опрашивали, но, по одной из версий, она могла выпрыгнуть с раскрытым зонтом, подражая мультипликационным героям.

"ГУМВД призывает жителей быть максимально внимательными к своим детям. Очень важно не оставлять малолетних детей без присмотра ни на минуту. Бесконтрольность — основная причина детского травматизма", — отметили в ведомстве.

Как напомнили правоохранители, если выясняется, что взрослые виноваты в подобных происшествиях, то родителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность.