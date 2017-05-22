Вертолет с опергруппой МЧС вылетел в подтопленный паводком поселок в Якутии

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Межведомственная оперативная группа ГУМЧС России по республике Саха (Якутия) и правительства Якутии в понедельник отправилась на вертолете из Якутска в Среднеколымский район, где паводком подтоплен поселок Березовый и эвакуированы жители, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по республике.

Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за резкого подъема воды на реке Березовка (приток реки Колыма) в поселке Березовка были подтоплены 34 дворовые территории, в том числе 18 жилых домов. На подтопленных территориях проживают 186 человек, из них 111 человек в подтопленных домах. Кроме того, подтоплены социально-значимые объекты. В ПВР были отселены 27 человек, еще 84 человека размещены у родственников. Угроза подтопления города Среднеколымск миновала после подрыва льда на реке.

"Для усиления группировки по ликвидации последствий паводка из Якутии в Среднеколымский район отправился вертолет с межведомственной оперативной группой ГУМЧС России по региону и правительства Якутии в составе 21 человека. Руководство осуществляет первый зампред правительства республики Алексей Колодезников и врио начальника регионального ГУМЧС Павел Гарин", — сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время уровень воды в реке колеблется, ледоход вышел в устье реки Березовая.