В Якутии более 30 дворовых территорий подтоплены паводком

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Более 30 дворовых территорий подтоплено паводком в поселке Березовка Среднеколымского района в Якутии, угроза подтопления города Среднеколымска снята после подрыва льда на реке, сообщил РИА новости в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Саха (Якутия).

Он уточнил, что в настоящее время активная фаза ледохода на реке Колыма проходит по территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов Якутии.

"Из-за резкого подъема воды на реке Березовка (приток реки Колыма), в воскресенье уровень составил 1069 сантиметров при критической отметке 1000 сантиметров. В поселке Березовка подтоплено 34 дворовых территории, в том числе 18 жилых домов. На подтопленных территориях проживают 186 человек, из них 111 человек в подтопленных домах. Кроме того, подтоплены четыре социально-значимых объекта", — сказал собеседник.

По его словам, в Березовке развернут пункт временного размещения (ПВР) на базе поселковой средней школы, в который заблаговременно были отселены 27 человек, еще 84 человека размещены у родственников. С населением провели разъяснительную работу, оповестили об угрозе подтопления. Здесь работает группа спасателей.

"По мере продвижения ледохода на реке Колыма наблюдалось повышение уровней воды у города Среднеколымск Среднеколымского района республики. Проведена авиаразведка, после которой на реке провели взрывные работы. С момента проведения взрывных работ спад уровня воды у Среднеколымска составил более 130 сантиметров, уровень снижается. Угрозы городу в настоящий момент нет", — сказал собеседник.

Он уточнил, что прогноз по возможным подтоплениям был известен заранее, поэтому заблаговременно приняты превентивные меры. В настоящее время в Среднеколымском районе продолжает работать межведомственная оперативная группа ГУМЧС России по региону и правительства республики.