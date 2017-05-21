Активисты "Другой России" облили главреда "Эха Москвы" виски

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время публичной дискуссии "Открытая библиотека", видеозапись была опубликована в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как на сцену выбежали три человека и облили Венедиктова жидкостью из бутылок.

Один из нападавших заявил, что это акция "Другой России", после чего второй активист кинул в зал пачку листовок. После нападения охрана увела их со сцены.

Позднее Венедиктов в своем микроблоге в Twitter заявил, что виски был разбавлен.

Виски, которым меня облили лимоновцы, оказался разведенным водой. Видимо, они выпили половину до того. — Алексей Венедиктов (@aavst) 21 мая 2017 г.

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"Другая Россия" — незарегистрированная российская политическая партия, учрежденная в июле 2010 года на съезде в Москве. В январе 2011 года партии было отказано в официальной регистрации. "Другая Россия" выступает за гражданский национализм, революционный социализм и прямую демократию. Члены организации неоднократно подвергались уголовному преследованию за участие в запрещенной Национал-большевистской партии.