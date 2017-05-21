Источник: площадь пожара на рынке в Подмосковье выросла почти в пять раз

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Площадь пожара на рынке со строительными материалами на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области увеличилась почти в пять раз и достигла 2,4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что огнем были охвачены 500 квадратных метров. В подмосковном ГУМЧС сообщали, что в 10.26 пожар был локализован, а в 10.46 была объявлена ликвидация открытого горения.

"Площадь пожара возросла до 2,4 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.