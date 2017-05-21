В центре Владивостока грузовик врезался в 19 машин

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Грузовик столкнулся с 19 автомобилями в центре Владивостока, не сумев затормозить перед светофором, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Сегодня в 14.40 в районе дома номер 44 по улице Алеутская водитель автомашины "Ниссан Дизель", двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами", — говорится в сообщении.

По данным полиции, 10-летний пассажир одной из автомашин получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Его доставили в травмпункт.

Водитель грузовой автомашины направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал, ведется расследование.

Установлено, что водитель грузовика в 2016 году привлекался к ответственности за нарушение статьи "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий", в 2017 году — за превышение скорости.