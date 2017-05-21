В Омске в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и восемь пострадали

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса "Газель" произошла в Омске, один человек погиб, восемь пострадали, среди них четверо детей, сообщается на сайте управления МВД РФ по Омской области.
"В результате ДТП водитель автомобиля "Хонда" скончался на месте происшествия. Водитель "ГАЗели" и 7 его пассажиров (мужчина 1977 г.р., женщины 1978 и 1986 гг.р., девочка 2014 гр.р., мальчики 2005, 2012 и 2013 гг.р.) доставлены в медицинское учреждение. Микроавтобус двигался не по маршруту", — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители ведут проверку, по окончанию которой будут установлены обстоятельства и причины случившегося.