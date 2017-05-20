В Мурманске полицейский автомобиль сбил восьмилетнего мальчика

МУРМАНСК, 20 мая – РИА Новости. Автомобиль ППС УМВД по Мурманской области сбил в Мурманске на дворовой территории восьмилетнего мальчика, который выбежал перед машиной, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

"Служебный автомобиль ОБ ППС УМВД России по городу Мурманску, двигаясь на вызов, совершил наезд на мальчика 2009 года рождения. Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых, выскочил внезапно перед близко идущим автомобилем из-за транспортного средства, припаркованного у края проезжей части", — сообщила Шихова.

По ее словам, сотрудники полиции сразу же вызвали "скорую помощь", сообщили о происшествии в дежурную часть. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Свою проверку начали следователи регионального СУ СКР. "Проводится доследственная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств, приведших к получению травм восьмилетним мальчиком в результате ДТП с участием служебного автомобиля ППС", — отметили в ведомстве.