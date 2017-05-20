Суд вынес приговор организатору концертов Юрия Антонова, обманувшему певца

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мособлсуд приговорил организатора концертов Илью Крикунова к году и 11 месяцам лишения свободы за злоупотребление доверием певца Юрия Антонова, сообщили РИА Новости в суде.
По версии следствия, обвиняемый организовал ряд концертов певца Юрия Антонова, за некоторые из них он расплатился с артистом подложной платежкой.
Суд также взыскал с подсудимого в пользу Юрия Антонова 2,3 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба.
По предыдущему приговору Крикунов получил два года колонии, но был освобождён от обязанности погасить ущерб перед Антоновым.
Адвокат певца Сергей Жорин воздержался от комментариев.