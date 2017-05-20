Суд вынес приговор организатору концертов Юрия Антонова, обманувшему певца

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мособлсуд приговорил организатора концертов Илью Крикунова к году и 11 месяцам лишения свободы за злоупотребление доверием певца Юрия Антонова, сообщили РИА Новости в суде.

"Приговор Красногорского суда Московской области от 6 декабря 2016 года в отношении Крикунова Ильи отменить. Признать Крикунова Илью виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев в колонии-поселении", — решил суд.

По версии следствия, обвиняемый организовал ряд концертов певца Юрия Антонова, за некоторые из них он расплатился с артистом подложной платежкой.

Суд также взыскал с подсудимого в пользу Юрия Антонова 2,3 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба.

По предыдущему приговору Крикунов получил два года колонии, но был освобождён от обязанности погасить ущерб перед Антоновым.

Адвокат певца Сергей Жорин воздержался от комментариев.