В Ангарске на воспитательницу, заклеившую скотчем рот ребенку, завели дело

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Следователи завели дело против воспитательницы в Иркутской области, заклеившей скотчем рот ребенку, сообщает в субботу пресс-служба СК РФ.

Согласно сообщению, женщина заявила следователям, что подобным образом в игровой форме хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки: она заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру.

"Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада №71 города Ангарска", — говорится в сообщении.

Ранее воспитательница детского сада № 71 города Ангарска выложила в социальных сетях фото ребенка с заклеенным скотчем ртом. Следствие начало проверку. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать проверку информации. В городской администрации сообщили РИА Новости, что воспитательница уволилась после служебной проверки.