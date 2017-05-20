На Ставрополье легковушка столкнулась с патрульным автомобилем

ПЯТИГОРСК, 20 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Водитель "ВАЗ-2114" погиб, двое его пассажиров и двое полицейских пострадали в результате столкновения с патрульным автомобилем ГАИ на Ставрополье, сообщает краевое управление ГИБДД.

"В Нефтекумском районе сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановки легкового автомобиля "ВАЗ-2114", двигавшегося с неисправным ближним светом фар. На требование сотрудников полиции водитель не отреагировал и стал скрываться", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на одном из участков автодороги Ачикулак – Махмуд–Мектеб "ВАЗ-2114" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с патрульным автомобилем.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2114" скончался на месте ДТП, а двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медучреждение. Также с травмами различной степени тяжести были госпитализированы двое сотрудников Госавтоинспекции", — добавили в ведомстве.

Как отмечается, при проверке по базам данных установлено, что водитель легкового автомобиля ранее был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также более 10 раз привлекался к административной ответственности сотрудниками ГИБДД за различные нарушения ПДД.

По факту ДТП назначено проведение служебной проверки, выясняются все обстоятельства происшествия, отметили в ГИБДД.