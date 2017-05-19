В Сочи начали доследственную проверку после обрушения дома

КРАСНОДАР, 19 мая — РИА Новости, Светлана Берило. Доследственная проверка организована по факту одноэтажной постройки в Хостинском районе Сочи, где погиб один человек, сообщила в пятницу пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о хлопке в центральном районе Сочи поступило на пульт дежурного в 20.46 пятницы. Пожарные установили, что произошло обрушение одноэтажного частного дома без горения. По данным "Сочигоргаза", обрушившийся дом не был газифицирован.

"По имеющейся информации в домовладении находились два человека – предположительно женщина 1967 года рождения и молодой человек 1992 года рождения. В ходе разбора завалов извлечен пострадавший молодой человек и доставлен в больницу. Также обнаружено тело погибшей женщины", – говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что на месте работают следователь совместно со следователем-криминалистом следственного управления, по факту происшествия организована доследственная проверка.