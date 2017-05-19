Следователи выясняют, действительно ли орловский чиновник избил подчиненную

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Орловские следователи проверяют, действительно ли чиновник администрации области избил свою подчиненную, о чем писали местные СМИ, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону в пятницу.

Ранее сотрудница департамента госимущества и земельных отношений администрации региона Наталья Плотникова сообщила местным СМИ, что ее руководитель Андрей Синягов избил ее – несколько раз ударил по голове.

"Проводится доследственная проверка о возможном превышении должностных полномочий с применением насилия руководителем департамента государственного имущества и земельных отношений администрации Орловской области Андреем Синяговым в отношении подчиненной", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием администрации региона.