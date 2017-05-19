Авария на сети "Мегафона" вызвана ошибкой программного обеспечения

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Авария на сети "Мегафона", из-за которой не работала голосовая связь оператора в Москве и нескольких крупных городах Поволжья, связана с ошибкой программного обеспечения (ПО) в системе обработки данных компании, сообщил директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов в видео-обращении, размещенном в Telegram-канале оператора.

"Проблема возникла из-за ошибки софта — программного обеспечения, установленного на нашей системе обработке данных. Сбой привел к тому, что возникает постоянная пиковая нагрузка на систему и в результате система не выдерживает", — сказал Лидов, отметив, что это крупнейшая авария на сети "Мегафона" за всю историю компании.

По его словам, сейчас компания-разработчик этого ПО и производитель оборудования — Hewlett Packard — занимается созданием системного решения для разрешения проблемы. "Мы ждем этого решения и находимся с ними в постоянном рабочем контакте", — отметил Лидов.

По его словам, инженеры "Мегафона" сейчас занимаются перераспределением нагрузки с неработающих систем на работающие. "Мы эту проблему обязательно решим — в этом вообще никаких сомнений нет. Надеюсь, что мы сможем сделать это в течение нескольких часов", — заверил представитель "Мегафона".

"Хочу заверить вас, что мы прикладываем все возможные усилия для того, чтобы полностью восстановить связь в кратчайшие сроки. Сегодня пятница, но наши технические и IT-специалисты будут работать, сколько нужно, пока связь не будет восстановлена полностью", — сказал Лидов.

"Хочу принести извинения от имени компании всем клиентам, на ком сказалась эта авария. Для "Мегафона" качество связи — главный приоритет, и мы сделаем, конечно, необходимые выводы, чтобы избежать повторения таких ситуация в будущем", — заключил он.