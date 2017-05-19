Мосгорсуд продлил арест бывшим топ-менеджерам "МиГ" и "Туполева"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 24 августа срок ареста предполагаемым соучастникам убитого в СИЗО топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова — бывшему гендиректору "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексею Озерову и заместителю гендиректора ПАО "Туполев" Егору Носкову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья Людмила Смолкина согласилась с ходатайством следователя, который опасался, что в случае смягчения меры пресечения обвиняемые смогут оказать влияние на ход расследования.

В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Поэтому адвокаты просили отпустить их под залог или перевести под домашний арест — это бы ускорило процесс чтения томов дела и позволило быстрее передать его в суд.

Озеров также пожаловался в суде на состояние своего здоровья — два года назад он перенес серьезную операцию на сердце и нуждается в медицинском наблюдении, а в медчасти СИЗО есть только фельдшер, который выписывает справки о том, что ничего критичного не происходит.

"Меня медленно убивают. Если нашего, по версии следствия подельника, Евдокимова убили быстро, то меня убивают медленно", — сказал он.

Озеров и Носков обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду. В рамках этого же дела был арестован Евдокимов. По данным следствия, сотрудник Роскосмоса совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, виновным себя Евдокимов не считал.

Тело Евдокимова в марте было обнаружено в камере СИЗО с тремя ножевыми ранениями. Следствие возбудило дело об убийстве.