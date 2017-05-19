По делу о химическом ожоге ребенка в Ставрополье завели уголовное дело

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после того, как ребенок на Ставрополье получил химический ожог рта, выпив купленный в магазине сок, сообщает в пятницу СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"", — говорится в релизе. Статья предполагает до шести лет заключения.

Четырехлетняя девочка поручила химический ожог рта и попала в больницу после того, как выпила сок, купленный в одном из магазинов Буденновска. Аналогичные ожоги получили дедушка ребенка и хозяин магазина, где продавался сок.

О проверке производителя фруктового сока ранее заявили и в Роспотребнадзоре. Какое вещество входило в состав напитка, выясняется.