В ГД установили круг возможных виновников выбросов в Капотне

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Круг организаций, который могли стать источниками ситуации с выбросами в московском районе Капотня, уже определен, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, ссылаясь на официальные, компетентные органы.

Жители Капотни 15 мая пожаловались на неприятный запах. Согласно сведениям ГПБУ "Мосэкомониторинг", днем в понедельник концентрация сероводорода в воздухе в Капотне находилась в норме. Однако днем ранее, в воскресенье, ПДК сероводорода в Капотне отмечалось небольшим превышением — с 0,009 до 1,13 ПДК. Вместе с тем, в столичном районе Орехово-Борисово Южное в воскресенье было зафиксировано аномальное повышение предельно допустимой концентрации сероводорода: в 4 утра концентрация вещества в Гурьевском проезде была превышена в 10 раз, через час — в 17 раз, а к 6 утра — в 13 раз.

"Я мониторирую этот процесс через официальные, компетентные органы, которые отвечают за это. Какие, я говорить не собираюсь. Круг предприятий, которые потенциально могли бы быть (виновны в выбросах), определен. Там, кроме традиционных капотнинских предприятий, есть еще и предприятия Московской области", — заявил Онищенко.

Конкретные предприятия из данного списка депутат назвать отказался, чтобы "не вносить информационные провокационные поводы в и без того накаленную ситуацию".

"Я занимаюсь этой ситуацией, а СМИ не должны передергивать и утрировать информацию. Еще я бы добавил, что население надо просить не паниковать, потому что сегодня никаких реальных угроз для здоровья населения нет. Но то, что это вносит дискомфорт, это да", — добавил парламентарий.

Ранее представитель Минприроды сообщил РИА Новости 16 мая, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку МНПЗ после сообщений о запахе сероводорода в столице. Позже представитель министерства сообщил, что Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении МНПЗ, в том числе и с учетом отсутствия утвержденного проекта нормативов предельно допустимых выбросов.