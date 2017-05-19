Суд взыскал с родственников Фриске в пользу "Русфонда" 21,6 миллиона рублей

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда".
Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". В 2003 году певица начала сольную карьеру.
Фриске умерла в июне 2015 года от рака.
Спор из-за денег на лечение Фриске продолжался около года. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходах значатся только 4,12 миллиона.
По данным фонда, после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были направлены именно на оплату медицинских услуг.
Семья певицы все претензии отвергает.