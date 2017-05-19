Сеть "Билайна" работает в штатном режиме

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сеть "Билайна" (бренд компании "Вымпелком") работает в штатном режиме, были неполадки с одной станцией, которые уже устранены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь оператора Анна Айбашева.

Ранее в пятницу "Мегафон" и его дочерний оператор Yota, работающий на объединенной сети с "Мегафоном", сообщили о неполадках в работе сети. При этом "Мегафон" отмечал, что мобильный интернет работает в обычном режиме, звонки возможны через мессенджеры. Сообщение о неполадках появилось и от "Билайна", однако затем выяснилось, что оно касалось только одной базовой станции в одном из регионов страны.

"Неполадки с этой станцией не приводили к сбою в сети. Наша сеть работает в штатном режиме. И эта станция уже в строю", — сказала Айбашева.