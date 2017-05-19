Жители Приволжья сообщают о неполадках со связью в сети "Мегафон"

САМАРА/НИЖНИЙ НОВГОРОД/САРАТОВ/КАЗАНЬ/УФА, 19 мая — РИА Новости. Жители нескольких городов Приволжского федерального округа сообщают о неполадках в сети "Мегафон".

Жители Ульяновской и Самарской областей жалуются в социальных сетях, что сим-карты оператора "Мегафон" не работают. Проблемы со связью в обоих регионах начались около 12.00 мск. У абонентов возникли проблемы в первую очередь с голосовыми вызовами. Сейчас невозможно позвонить и принять входящий вызов. У большинства пользователей на экране появилось сообщение "Нет сети". При этом мобильный интернет работает в обычном режиме.

Нижегородские абоненты "Мегафона" в соцсетях и на городских форумах жалуются на проблемы со связью. Сеть не работает примерно с 12.00 мск. Это уже второй значительный сбой у оператора в Нижнем Новгороде – 27 апреля абоненты несколько часов испытывали сложности.

Также телефоны не работают у пользователей "Мегафона" в Саратове. Наблюдаются перебои со связью у пользователей "Мегафона" в Казани, сеть периодически пропадает. В Уфе также не работает сеть "Мегафон". Жители города жалуются в соцсетях, что связи нет уже около трех часов.

Ранее "Мегафон" сообщил о сложностях со связью у своих клиентов, оператор пытается устранить проблему. Компания уточняет, что неполадки с голосовой связью наблюдаются в Москве и нескольких других городах, "снижение успешности дозвона" составляет 30%. Восстановительные работы оператор планирует завершить в ближайшее время.