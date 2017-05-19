Сбой связи в ФАС произошел из-за отключения электричества

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сбой связи в Федеральной антимонопольной службе РФ произошел из-за отключения электричества в здании ведомства, данные при этом не пострадали, сообщает ФАС в пятницу.

Компания также отмечает, что неполадки никак не связаны со сбоями в сетях "Мегафона".

"Сбой связи произошел из-за отключения электропитания в здании ФАС России. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Данные не пострадали. С работой сетей "Мегафона" это никак не связано", — говорится в сообщении.

Служба в пятницу днем сообщила о сбое в работе телефонов и сети интернет, отмечалось, что ведутся работы по восстановлению связи. Кроме того, о неполадках в своих сетях ранее сообщал ряд крупнейших сотовых операторов РФ, в том числе "Мегафон", "Билайн" и Yota.