В ФАС произошел сбой в работе телефонов и сети Интернет

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Сбой в работе телефонов и сети интернет произошел в Федеральной антимонопольной службе РФ, ведутся работы по восстановлению связи, сообщает ведомство в пятницу.

Ранее о неполадках в своих сетях сообщили крупнейшие мобильные операторы РФ — "Мегафон", "Билайн" и Yota. При этом "Мегафон" отмечал, что мобильный интернет работает в обычном режиме, звонки возможны через мессенджеры.

"Сегодня, 19 мая, в ФАС России произошел временный сбой в работе телефонов и сети интернет. Ведутся работы по восстановлению связи. Приносим извинения за доставленное неудобство", — говорится в сообщении.

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием нового вируса WannaCry. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и на Тайване.

В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.