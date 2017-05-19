Суд отказался прекращать производство по иску к родным Жанны Фриске

Отец певицы Владимир Фриске и мать Ольга Копылова на церемонии прощания с певицей Жанной Фриске в здании Крокус Сити Холл в Москве. АРхивное фото

Отец певицы Владимир Фриске и мать Ольга Копылова на церемонии прощания с певицей Жанной Фриске в здании Крокус Сити Холл в Москве. АРхивное фото

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Перовский районный суд Москвы отказался прекращать производство по иску "Русфонда" к родственникам Жанны Фриске о возврате основной части выделенных на лечение певицы денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представители гражданского мужа Фриске Дмитрия Шепелева, являющегося одним из ответчиков по делу, просили суд прекратить производство, а также назначить почерковедческую экспертизу подписей Жанны Фриске.

Однако судья Сергей Савостьянов отказал прекращать производство, а также назначать экспертизы. "Ходатайство отклонить", — сказал он.

Шепелев не признает иск. "Считаем его неправомерным и незаконным. Истцом не предоставлены должные документы для взыскания денежных средств", – сказали его представители в суде, отметив, что, по их мнению, у истца отсутствуют правомочия обращаться в суд.

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.