СК завершил расследование дела бывших топ-менеджеров "МиГ" и "Туполева"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела предполагаемых соучастников убитого в СИЗО топ-менеджера "Роскосмоса" Владимира Евдокимова — бывшего гендиректора "дочки" РСК "МиГ" — компании "МиГ-Рост" — Алексея Озерова и заместителя гендиректора ПАО "Туполев" Егора Носкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", — заявила в суде прокурор. Суд в настоящее время рассматривает ходатайство следствия о продлении им срока ареста.

Озеров и Носков обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле в Москве площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду. В рамках этого же дела был арестован Евдокимов. По данным следствия, сотрудник "Роскосмоса" совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК "МиГ", виновным себя Евдокимов не считал.

Тело Евдокимова в марте было обнаружено в камере СИЗО с тремя ножевыми ранениями. Следствие возбудило дело об убийстве.