В Кузбассе подросток уговорил приятеля убить родителей гвоздодером

КЕМЕРОВО, 19 мая — РИА Новости. Два жителя Таштагольского района Кемеровской области, одному из которых 17 лет, второму — 18 лет, предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве родителей одного из них с помощью гвоздодера, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2016 года во время распития спиртного 17-летний подросток рассказал 18-летнему приятелю о плохих отношениях с матерью и отчимом, а затем предложил решить проблему взаимоотношений с родителями кардинальным способом — убить их. Приятель согласился пойти на преступление.

"Злоумышленники пришли в дом потерпевших, причем подросток закрыл собаку, чтобы второй смог спокойно пройти в дом, а также показал, где лежит гвоздодер, который был использован в качестве орудия преступления. Так как хозяева уже спали, и было темно, сын освещал комнату, направив фонарь в потолок, а 18-летний обвиняемый наносил гвоздодером удары потерпевшим по голове", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, после этого они на машине отчима уехали в Новокузнецк, где катались по городу, затем подросток не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Злоумышленники сожгли верхнюю одежду и мобильные телефоны. Ведомство отмечает, что их заметили охранники рядом стоящего предприятия, дали им денег, чтобы те на автобусе уехали домой, а сами позвонили в полицию и сообщили о брошенном у дороги автомобиле. К этому моменту полицейские уже получили ориентировку на автомобиль и подозреваемых, увидев молодых людей без верхней одежды, схожих по приметам, их задержали для установления личности.

Позже выяснилось, что первой забеспокоилась мать 18-летнего парня, когда он не пришел домой ночевать. Она вместе с соседкой пошла к дому потерпевших, так как знала, что он накануне общался с мальчиком из этого дома. "Увидев через окно в доме неестественное положение потерпевших на кровати, вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела 43-летнего мужчины и 44-летней женщины с многочисленными повреждениями в области головы", — уточнили в СУ СК.

В ходе предварительного следствия 17-летний обвиняемый вину признавал, сотрудничал, а его подельник от первоначальных признательных показаний впоследствии отказался, вину не признает. По ходатайству следователя суд заключил их под стражу. По уголовному делу допросили 20 человек и провели 19 судебных экспертиз, одна из которых признала обвиняемых вменяемыми и не выявила никаких психических заболеваний.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В зависимости от роли каждого молодые люди обвиняются в убийстве двух лиц, угоне автомобиля группой лиц по предварительному сговору, подстрекательстве и пособничестве в совершении убийства.

"Примечательно, что при изучении личностей обвиняемых выяснилось, что характеризовались они исключительно с положительной стороны, являлись студентами колледжей, ранее не судимы", — добавили в следственном управлении.