В деле о секс-скандале в детдоме в Петербурге появился новый подозреваемый

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Фотограф, подозреваемый в сексуальном насилии над воспитанником детского дома в Кировском районе Петербурга, задержан в Астрахани, сообщила пресс-служба управления СК по Петербургу.

По данным управления СК по Петербургу, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения. Были задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме.

"Шестнадцатого мая в городе Астрахань задержан мужчина 1963 года рождения, работающий фотографом, который доставлен в Санкт-Петербург. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в марте-апреле 2005 года в одной из квартир на Ленинском проспекте неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанника детского дома.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд 25 апреля санкционировал арест всех пятерых подозреваемых: Михаила Елина, Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).