В трех регионах Дальнего Востока может осложниться пожарная обстановка

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Пожарная обстановка может осложниться в ближайшие дни на территории трех регионов Дальнего Востока из-за высокой температуры воздуха и прогнозируемых порывов ветра, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Погода, благоприятная для отдыха на природе и садово-огородных работ, может спровоцировать происшествия в природной среде", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данное предупреждение относится к Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населенным пунктам, объектам экономики. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем и пожароопасными предметами", — отметил представитель ведомства, добавив, что на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области сейчас действует особый противопожарный режим, правила которого необходимо соблюдать неукоснительно как в населенных пунктах, дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха.

В соответствии с прогнозом Центра "Антистихия", лесные и торфяные пожары в России в летний период 2017 года могут привести к ухудшению экологии и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший риск перехода сельскохозяйственных палов и природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в этом году сохраняется в Забайкальском, Красноярском краях, Бурятии, Хакасии, Иркутской, Омской, Новосибирской, Амурской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской, Оренбургской, Владимирской, Воронежской, Московской, Тверской, а также в Волгоградской областях.