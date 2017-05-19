В Ставрополе оштрафовали коллектора, блокировавшего телефоны больницы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Коллектор, заблокировавший телефоны детской больницы в Ставрополе, оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщает прокуратура Ставропольского края в пятницу.

Суд установил, что в марте 2016 года Станислав Котельников позвонил в детскую клиническую больницу в Ставрополе и потребовал вернуть долг по кредиту одной из сотрудниц больницы на сумму свыше 50 тысяч рублей. Главная медсестра попросила его звонить непосредственно должнице, а он ответил, что с этой минуты телефоны больницы будут заблокированы. Как ранее сообщалось, все телефонные номера медицинского учреждения оказались фактически отключены, так как их поставили в список автодозвона. По данным прокуратуры, больница более суток оставалась без связи.

Котельников признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Самоуправство".

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил Котельникову наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Оштрафованный коллектор возглавлял региональный отдел по взысканию долгов по Ставропольскому краю Центральной дирекции по взысканию просроченной задолженности ООО "Сентинел Кредит Менеджмент". Суд в Ставрополе в августе 2016 года подтвердил штраф в 7 тысяч рублей, наложенный на эту коллекторскую фирму, в связи с административным нарушением, предусмотренным законом о персональных данных. Кроме того, прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности сотрудников детской больницы в Ставрополе из-за того, что в медучреждении не были предусмотрены устройства переадресации.

Деятельность коллекторских агентств в России привлекла внимание после ряда громких скандалов с участием их сотрудников, в том числе после поджога дома в Ульяновской области и угроз женщине в Москве сжечь ее ребенка за долги перед банком. Также сообщалось, что очередное нападение на семью из трех человек из-за долгов произошло в Новосибирской области.