Бастрыкин взял на контроль дело воспитательницы, заклеивавшей рот детям

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать проверку информации о воспитательнице детского сада из Ангарска Иркутской области, заклеившей ребенку рот скотчем, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее воспитательница детского сада № 71 города Ангарска выложила в социальных сетях фото ребенка с заклеенным скотчем ртом. Следствие начало проверку.

Петренко добавила, что в Ярославле проводится доследственная проверка после того, как председатель жилищно-строительного кооператива "Дружба-2", расположенного во Фрунзенском районе города незаконно включила в счета жильцов штраф за отсутствие на субботнике. Подобные штрафы были выписаны и пенсионерам, которые физически не могли принять участие в мероприятии.

Также в Ивановской области проводится процессуальная проверка по факту злоупотребления полномочиями при строительстве дороги между поселками Ильинское и Жажлево. По предварительным данным, строительство дороги началось три года назад, но вскоре прекратилось. В итоге при значительном финансировании был построен лишь километр дороги. Из-за этого от внешнего мира отрезаны сразу несколько деревень.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России по всем указанным материалам", — сказала Петренко.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедших нарушений, при необходимости будут возбуждены уголовные дела, заключила Петренко.