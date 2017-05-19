Бастрыкин взял на контроль дело воспитательницы, заклеивавшей рот детям

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать проверку информации о воспитательнице детского сада из Ангарска Иркутской области, заклеившей ребенку рот скотчем, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко добавила, что в Ярославле проводится доследственная проверка после того, как председатель жилищно-строительного кооператива "Дружба-2", расположенного во Фрунзенском районе города незаконно включила в счета жильцов штраф за отсутствие на субботнике. Подобные штрафы были выписаны и пенсионерам, которые физически не могли принять участие в мероприятии.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение проверок следственными управлениями СК России по всем указанным материалам", — сказала Петренко.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедших нарушений, при необходимости будут возбуждены уголовные дела, заключила Петренко.