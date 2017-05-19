СМИ узнали о приговоре военному за потерянный в Сирии автомат

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Военнослужащий Артем Хилько получил штраф за потерянный в Сирии автомат, пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, во время командировки Хилько вместе с другими военнослужащими принимал грузы, которые поступили в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в городе Тартус. Во время погрузки рядовой повесил на борт грузового автомобиля "Урал" автомат, который позднее забыл забрать.

В России в отношении военного возбудили уголовное дело по статье 348-й Уголовного кодекса – "утрата военного имущества", по которой ему грозило до двух лет лишения свободы.

Прокурор просил для Хилько штраф в 50 тысяч рублей. Однако суд учел характеристики контрактника, который впервые привлекался к уголовной ответственности, от командования, и не стал взыскивать с него эту сумму.

Собеседник "Коммерсанта" уточнил, что суд оштрафовал мужчину "на минимальную сумму". При этом Хилько сможет продолжить службу в армии.