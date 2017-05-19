В Свердловской области мальчика убило током на опоре ЛЭП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая — РИА Новости. В Свердловской области погиб школьник, забравшись на опору ЛЭП и получив удар током.

По информации свердловского управления СК РФ, мальчику было 14 лет, после его гибели начата доследственная проверка.

"Предварительно установлено, что трое подростков, в том числе и впоследствии погибший мальчик, вечером 18 мая забрались на опору ЛЭП для того, чтобы посмотреть на город Алапаевск с высоты. Двое подростков находились на поперечной перекладине, расположенной на высоте около 25 метров. Третий ребенок находился чуть ниже. Один из тех подростков, которые были повыше, сказал своему товарищу: "Смотри, как я могу", и протянул руку к электропроводу. Он еще не дотронулся до провода, но в этот момент его поразило электротоком. Мальчик упал и погиб на месте", — сообщает управление СК.

Информацию о случившемся подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, трагедия не носит криминальный характер.

"Это местный житель 2003 года рождения… Погибший учился в школе №5 в седьмом классе. В апреле был поставлен на профучет в связи с бродяжничеством. Воспитывался в неполной многодетной семье, не имеющей статуса неблагополучной. По месту обучения характеризовался удовлетворительно, был общительным, к учителям и взрослым относился с уважением, имел лидерские качества", — рассказал Горелых.

Как сообщила энергетическая компания "МРСК Урала", обстоятельства ЧП выясняет спецкомиссия. "Первые опросы очевидцев говорят о том, что трое подростков забрались на металлическую анкерную опору ВЛ 110 кВ "Алапаевск-Молокозавод" на высоту 18 метров. В результате приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением в 110 тысяч вольт, один из них получил электротравму, несовместимую с жизнью, и упал с энергообъекта", — сообщила компания.