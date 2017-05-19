Прокурор попросил условно наказать напавших на журналиста ВГТРК в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Обвинение попросило назначить условный срок фигурантам дела о нападении на журналиста программы "Честный детектив" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павла Брыкина во Владивостоке.

Данную информацию РИА Новости подтвердили во Фрунзенском районном суде города, где слушается дело. Прокурор в ходе прений попросил суд назначить подсудимым наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и лишением фигурантов права заниматься деятельностью по защите жизни и здоровья граждан на 2 года.

По данным сайта ВГТРК, нападение на корреспондента произошло прямо у входа в здание областного управления ФСБ во Владивостоке, когда журналист попытался поговорить с братом отстраненного мэра Владивостока Андреем Пушкаревым, но "реакция его охраны оказалась неадекватной". По версии следствия, днем 7 июня 2016 года во Владивостоке фигуранты применили физическое насилие к журналисту программы "Честный детектив" ("Россия 1"), а также угрожали ему расправой.

Согласно данным СК РФ, пострадавший опознал двоих мужчин, причастных к его избиению, ими оказались два сотрудника охраны Владивостокского бутощебеночного завода. По словам журналиста, нападавшие пытались повалить его на землю, выхватить камеру, говорили, что ему не нужно ничего снимать, что они с ним "обязательно разберутся".

В середине марта суд продлил до июня домашний арест обвиняемым.

Отстраненный мэр Владивостока Игорь Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Следствие оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра в размере примерно 157 миллионов рублей. Свою вину Пушкарев отрицает. Его брат Андрей Пушкарев, генеральный директор "Востокцемента", обвиняется в соучастии в афере и помещен под домашний арест.