СК России возбудил четыре дела из-за обстрелов в Донбассе

Реакция на события на Украине. Май 2017 (50)

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов территории Донбасса украинскими силовиками, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие выяснило, что 13 и 17 мая 2017 года украинские военные обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, в городе Докучаевске, селе Коминтерново Новоазовского района, поселках Каштановое и Крутая Балка Ясиноватовского района Донецкой области Украины. В результате четыре человека получили ранения, два человека погибли.

"Возбуждены еще 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала Петренко.

В настоящее время выясняются все обстоятельства преступлений и лица, отдавшие и исполнившие приказы об использовании тяжелых видов вооружения против мирного населения, отметила она.