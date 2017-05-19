СК России возбудил четыре дела из-за обстрелов в Донбассе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил еще четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов территории Донбасса украинскими силовиками, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждены еще 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала Петренко.
В настоящее время выясняются все обстоятельства преступлений и лица, отдавшие и исполнившие приказы об использовании тяжелых видов вооружения против мирного населения, отметила она.