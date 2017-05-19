На Урале бывший полицейский получил восемь лет колонии за избиение мужчины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. В Свердловской области бывший полицейский, обвиняемый в избиении местного жителя, осужден на восемь лет колонии строгого режима, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

По данным ведомства, в мае 2016 года старший полицейский роты Верхнепышминского отдела вневедомственной охраны Данила Карачевцев, оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлением против личности отдела угрозыска ОМВД Верхней Пышмы Александр Подшивалов и их знакомый Денис Макурин вывезли в лес и избили там жителя Среднеуральска, пытаясь выяснить у него информацию о наркоторговле. Через некоторое время их задержали, Карачевцев и Подшивалов были уволены.

"Верхнепышминский городской суд назначил Даниле Карачевцеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на срок три года, Денису Макурину — наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — уточняет ведомство.

По информации прокуратуры, Подшивалов ранее заключил со следствием досудебное соглашение и его дело выделили в отдельное производство. В октябре 2016 года он получил четыре года колонии строгого режима.