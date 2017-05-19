В Благовещенске загорелся завод железобетонных изделий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая — РИА Новости. Спасатели в Благовещенске тушат пожар на территории формовочного завода железобетонных изделий, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

"Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи Благовещенска в пятницу в 12.51 (6.51 мск). К месту пожара выехали пожарно-спасательные формирования Благовещенского гарнизона, оперативные группы ГУ МЧС по Амурской области, Благовещенский отряд пожарной охраны", — говорится в сообщении.

О масштабах возгорания пока не сообщается, в местных СМИ появились видео распространения черного дыма в районе пожара.