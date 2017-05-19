Извержение вулкана Камбальный на Камчатке завершилось, полагают ученые

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — РИА Новости. Извержение вулкана Камбальный на Камчатке, которое началось 25 марта после нескольких веков молчания исполина, вероятно, завершилось, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Извержение вулкана Камбальный началось 25 марта, в течение семи дней наблюдалась непрерывная эмиссия пепла до 6 км над уровнем моря из вершинного кратера вулкана. Пепловый шлейф протягивался на несколько тысяч километров на юго-восток от вулкана.

"В течение последнего месяца вулкан был относительно спокойным, наблюдалась лишь его умеренная парогазовая активность. Поэтому мы считаем, что в настоящее время авиационный цветовой код вулкана должен быть "зеленый", — сказала Гирина.

Вулкан Камбальный — самый южный из действующих вулканов Камчатки, расположен у побережья Охотского моря. Он представляет собой конусовидный стратовулкан высотой 2 тысячи 161 метр над уровнем моря. До марта 2017 года в историческое время извержений вулкана не наблюдалось. По данным тефрохронологии, последний раз вулкан извергался 200 и 600 лет назад.