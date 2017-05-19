В Подмосковье на складе произошел крупный пожар

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пожар на складе ангарного типа произошел в ночь с четверга на пятницу в подмосковных Котельниках, площадь пожара составила три тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России по Московской области.

Отмечается, что пожар был потушен в 6.50, пострадавших нет. Более 40 человек и 12 единиц техники было привлечено к тушению пожара, добавили в МЧС.

"Сегодня в 01 час 20 минут по московскому времени в городе Котельники Московской области по адресу Яничкин проезд дом 7 произошел пожар в складском здании ангарного типа… В 3 часа пожар локализован на площади три тысячи квадратных метров и в 4 часа 57 минут ликвидировано открытое горение. В 6 часов 50 минут пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.