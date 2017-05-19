Полпред рассказал, что могло привести к забастовке на шахте в Забайкалье

НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Забастовка шахтеров на Дарасунском руднике в Забайкалье была спровоцирована отсутствием диалога между работниками, руководителями управляющей компании и властью, считает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее власти сообщили, что вечером в среду почти 80 человек на шахте "Юго-Западная" Дарасунского рудника в Забайкалье отказались подниматься на поверхность, протестуя против задержки выплаты заработной платы за апрель. В ООО "Дарасунский Рудник" сообщили, что сотрудники рудника должны были получить зарплату за апрель три дня назад, однако до сих пор не получили. В четверг к бастующим выехала губернатор Жданова, представители СК, прокуратуры и Меняйло. После переговоров с губернатором шахтеры прекратили акцию протеста и разошлись по домам.

"Во многом конфликт был спровоцирован отсутствием диалога между работниками и руководителями компании, представителями органов власти: не были услышаны жалобы работников на условия труда, организацию производственного процесса", — сказал Меняйло, который в пятницу провел совещание в поселке Вершино-Дарасунский по ситуации на шахте.

Полпред подчеркнул необходимость обеспечить своевременную и полную выплату зарплаты работникам, по его мнению, дополнительное внимание должно быть уделено организации безопасности работ на шахте. Проводится проверка по сообщениям о ранее удержанной части зарплат.

Меняйло связался по телефону с президентом УК "ЮГК" Константином Струковым (собственник рудника) и настоятельно рекомендовал ему лично прибыть на предприятие для нормализации обстановки. Также в ходе разговора глава компании сообщил, что руднику для выплаты заработной платы перечислено 14 миллионов рублей.

Компания "Дарасунский рудник" является градообразующим предприятием для поселка Вершино-Дарасунский. Распоряжением правительства РФ поселок включен в категорию монопрофильных населенных пунктов. "Основная задача — создать условия, чтобы граждане имели возможность трудоустроиться", — отметил полпред.