Полпред рассказал, что могло привести к забастовке на шахте в Забайкалье

НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Забастовка шахтеров на Дарасунском руднике в Забайкалье была спровоцирована отсутствием диалога между работниками, руководителями управляющей компании и властью, считает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Во многом конфликт был спровоцирован отсутствием диалога между работниками и руководителями компании, представителями органов власти: не были услышаны жалобы работников на условия труда, организацию производственного процесса", — сказал Меняйло, который в пятницу провел совещание в поселке Вершино-Дарасунский по ситуации на шахте.
Меняйло связался по телефону с президентом УК "ЮГК" Константином Струковым (собственник рудника) и настоятельно рекомендовал ему лично прибыть на предприятие для нормализации обстановки. Также в ходе разговора глава компании сообщил, что руднику для выплаты заработной платы перечислено 14 миллионов рублей.
Компания "Дарасунский рудник" является градообразующим предприятием для поселка Вершино-Дарасунский. Распоряжением правительства РФ поселок включен в категорию монопрофильных населенных пунктов. "Основная задача — создать условия, чтобы граждане имели возможность трудоустроиться", — отметил полпред.